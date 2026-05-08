山形県内ではクマの目撃が相次いでいます。きょうも米沢市や村山市でクマが目撃されています。 米沢市によりますときょう午前７時半すぎ、米沢市三沢でクマが目撃されました。 クマは体長８０センチほどの成獣１頭でした。 場所は米沢病院から北東におよそ１キロの距離にある川沿いです。 ■村山市でもクマ また、村山市でもクマが目撃されました。正午ごろ、本飯田の県道３６号近くに体長１メートルほどのクマが１頭い