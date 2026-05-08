株式会社ケンコー・トキナーは、カメラ用レインカバー「Kenkoカメラレインカバー EX」を5月15日（金）に発売する。標準レンズでの使用を想定したMサイズと、望遠レンズ用のLサイズをラインアップする。 耐久性を向上させたという高撥水・透湿素材「ブリザテックEX」をメイン生地に採用したレインカバー。微多孔質の膜が水滴を通さず、雨や水しぶきを弾きながら内側の湿気を逃がすという。使わな