ガパオライスってどんな料理？【画像を見る】キーマカレーとドライカレーの違いは食材？ほかには何が違うの？カフェのメニューやコンビニエンスストアでも見かける機会が増え、日本でも大人気のタイ料理「ガパオライス」。そのエスニックな風味に魅了されている方も多いのではないでしょうか。でも、「そもそも『ガパオ』ってどういう意味？」「本場の味とは違うの？」など、知らないことも多いかもしれません。そこでタイの国民食