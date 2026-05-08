サンワサプライは、取り回しやすさと持ち運びやすさを両立した極細設計のHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」（価格は1320円）、「500-HD037-10（1m）」（同1420円）、「500-HD037-20（2m）」（同1680円）、「500-HD037-30（3m）」（同1880円）を発売した。ケーブル径約3.6mmのスリム仕様で、狭い場所でもスムーズに配線できるのが特徴だ。●配線のしやすさが進化新製品は、テレビ裏やラックの隙間、デスク周りなど、従来の