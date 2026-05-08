ドイツ１部ザンクトパウリでプレーする日本代表MF藤田譲瑠チマに、イタリアの古豪ウディネーゼが関心を寄せているようだ。ウディネーゼの専門メディア『TuttoUdinese.it』が報じている。現在24歳の藤田は、昨夏にベルギーのシント＝トロイデンからザンクトパウリに加入すると、今季は開幕戦から定位置を確保。ここまでブンデスリーガで30試合に出場し、中盤の主力として存在感を示している。そんななか、『TuttoUdinese.it』