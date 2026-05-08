アンジェス [東証Ｇ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は10.8億円の赤字(前年同期は12.4億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-742.6％→-736.9％に改善した。 株探ニュース