コーチ・エィ [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は2500万円の黒字(前年同期は2700万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億0200万円に対する進捗率は12.4％となった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.4％→2.4％に大幅改善した。 株探ニュース