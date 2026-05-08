ミツウロコグループホールディングス [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比36.7％増の136億円に拡大したが、27年3月期は前期比34.2％減の90億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.3％減の45.4億円となったが、売上営業利益率は前年同期の4.4％→4.5％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース