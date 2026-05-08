ツカモトコーポレーション [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の5000万円の黒字→1億8000万円の黒字(前の期は2億1000万円の赤字)に3.6倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の4000万円の黒字→1億7000万円の黒字(前年同期は2900万円の赤字)に4.3倍増額した計算になる。