ユビテック [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常損益は1100万円の黒字(前年同期は1億3800万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常損益は2200万円の赤字(前年同期は1000万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.0％→-9.4％に急悪化した。 株探ニュース