理想科学工業 [東証Ｐ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.7％減の58.7億円になり、27年3月期も前期比13.1％減の51億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.7％減の15.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.8％→6.3％に悪化した。 株探ニュース