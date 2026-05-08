ＡＢホテル [名証Ｍ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比23.6％増の48.3億円になり、27年3月期も前期比3.5％増の50億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の特別配当を落とし、普通配当29円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比13.5％増の8.3億