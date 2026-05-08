塩水港精糖 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.4％増の33.3億円に伸びたが、27年3月期は前期比22.1％減の26億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円減の16円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.3％増の7.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.4％→8.2％に改善した。 株探ニュ&