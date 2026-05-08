2026年5月8日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレ（DW）の中国語版サイトは、ドイツで保護申請を却下された元ロシア軍中国籍志願兵の徐暁仁（シュー・シャオレン）氏が、中国送還後に厳罰に処される懸念が高まっていると報じた。記事は、「マカロン」というコードネームを持つ徐氏が昨年3月、著名な調査報道記者の柴静（チャイ・ジン）氏のインタビューに応じ、外国人傭兵（ようへい）としての前線での経験を語るとともに、ロシアによ