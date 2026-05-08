ブラジル政府は5月7日、一般パスポートを持つ中国国民に対して5月11日からビザ免除入国政策を実施すると発表しました。ブラジル外務省が発表した公報によると、2026年5月11日から12月31日まで、有効な一般パスポートを持つ中国国民が観光、商売、国境通過、文芸やスポーツ活動目的でブラジルを訪れる場合、ビザなしで入国することができ、滞在期間は30日を超えず、延長することはできません。公報によると、これは中国側がこれまで