浜松オートのG1「開場70周年記念ゴールデンレース」は8日、3日目を迎えた。地元実力者の金子大輔（46＝浜松）が2、2着で迎えた9R「準々決勝戦A」で、待望のシリーズ初白星をゲットした。レース後はホッとした表情をのぞかせていたが、仕上がりを聞かれると「駄目ですね」とポツリ。「ためて思い切り外へ振って、手前から開けてやっと…という感じだった」と不満を訴えていた。前節の飯塚SGオールスターは優勝戦で無念の落車