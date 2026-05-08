ラグビーリーグワン1部の東京SGは8日、レギュラーシーズン最終節となる10日のBR東京戦（東京・秩父宮ラグビー場）に向けて東京都府中市で練習を実施。すでに上位6チームによるプレーオフ（PO）進出を決めており、WTBチェスリン・コルビは「タフで競争の激しいリーグでPOに行けるのはうれしい」と話した。1試合を残して4位に付ける東京SGは、5位のBR東京と2週間後の準々決勝で再び対戦する可能性が高い。さらに相手は現在得点ラ