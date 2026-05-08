元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が８日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、驚きの受賞歴を明かし、小籔千豊から「返上してください！」とツッコまれる一幕があった。この日は今週日曜日の「母の日」を特集。母にプレゼントなどはするのか？という質問で、橋下氏は「母が結構うるさい。花を持っていかないとうるさい」と苦笑し「あと、うちの妻にも、子供に『母の日やらないといけないよ』って」と子どもたちに