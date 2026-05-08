元日本代表監督で鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（73）が8日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、日本代表コーチの中村俊輔氏に言及した。日本代表監督時代に厚い信頼を置いた俊輔氏は先月、森保ジャパンに電撃入閣。06年W杯ドイツ大会をともに戦った教え子に対し「称賛したいし、おめでとうと伝えたい」と祝福の言葉を送った。W杯北中米大会は来月11日に開幕。優勝を目指す森保ジャパンに、俊輔氏の豊富な経