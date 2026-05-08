ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）・木原龍一（33）組。4月28日に都内にて現役引退会見を行った2人は、“りくりゅう”として競技会を戦った約7年間を五輪の金メダル獲得という最高の形で締めくくった。その激動の五輪シーズン開幕直前の約1年前、フジテレビは独自取材を行い、五輪シーズンを迎えるまでの6年間の気持ちの波を記してもらっていた。その取材