こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月8日は、ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる、ELECOM（エレコム）の「ドッキングステーション 12in1 モニタースタンド型 DST-W08」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 エレコム ドッキングステーション