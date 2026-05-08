Image: SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy via Gizmodo US 2023年1月30日の記事を編集して再掲載しています。 少年の死を悼む気持ち、2,300年前も今も変わらない。 今から100年以上前、エジプトのNag el-Hassayの地で10代と思われる少年のミイラが発見されました。今もその亡骸は棺に入れられたまま、陽の光を浴びたことはありません。そんななか、今回研究チームがCTスキャン技術を駆使