病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…ぽっこりお腹改善 “お願い”深呼吸お花見や歓送迎会など飲食の機会が増えて、気がつくとぽっこりお腹になっていたという人も多いのでは。若いころに比べ、内臓や脂肪の重さを支えてきたお腹まわりの筋肉が弱ってきたためと考えられます。お腹に力を