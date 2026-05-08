新潟県五泉市のバス運行会社『蒲原鉄道』に家宅捜索が入ったのは、8日午前。同社の茂野一弘社長は集まった報道陣に新潟市・北越高と同社の主張が食い違っていることに対して「細かいことは話せない」などと話したというが……。GW最終日に痛ましい事故が起きた。6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、マイクロバスがガードレールに衝突。「同バスは運転手と北越高の男子ソフトテニス部の部員20人を乗せて午前5時30