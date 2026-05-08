【モデルプレス＝2026/05/08】タレントの辻希美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの手作り弁当を披露し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「ボリューム満点」GW明けの手作り弁当公開◆辻希美、休み明けの弁当公開辻は「ゴールデンウィーク終わって今日からまたお弁当作り」とつづり、青空くんへの弁当写真を投稿。格子状にチーズが乗ったハンバーグや、顔が書いてある卵焼き、