ゆったりとくつろいでいる猫さんのそばに来た男の子が見せた「朝の日課」とは…？ 可愛さと仲睦まじさにほっこり癒される光景は25.5万再生を突破し、「ご機嫌な朝ですね」「癒されます♡」とのコメントが寄せられました。 【動画：くつろぐ猫→男の子が『猫吸い』をしにやって来ると…可愛すぎる『触れ合いの様子』】 可愛すぎる触れ合いにキュン Instagramアカウント『あおにゃん・おはなちゃん』に投稿されたのは、