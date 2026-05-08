20万回表示されSNSで話題になっているのは、ペットカメラが捉えたゲームのワンシーンのような猫たちの様子。視聴者からは「たまらん」「可愛いすぎる」「想像以上」などのコメントが集まっています。 【動画：帰宅したら『キッチンが大荒れ』→カメラを確認した結果…猫たちの『まさかの瞬間』】 帰宅したらキッチンが大荒れ？！ X（旧Twitter）アカウント「ぽこぼーる(生活)」に投稿されたのは、ペット