猫伝染性腹膜炎とは？ 猫伝染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis：FIP）は、猫腸コロナウイルス（FCoV）の変異によって引き起こされる重篤な疾患です。 FCoVは多くの猫が保有するありふれたウイルスですが、ごく稀に体内で変異し、FIPを発症させます。 なぜ一部の猫でのみ変異が起きるのかは完全には解明されていませんが、猫のストレスなどが発症のスイッチとして関与していると考えられています。