軽やかさだけでなく、きちんと感も求めたい40・50代の装い。そんな気分にフィットするのが、羽織るだけで印象が整う「洗練見えアウター」です。【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、シアー素材のブルゾンやこなれ感のあるテーラードジャケットなど、今っぽさをプラスできる1着が豊富に揃っています。大人女性のデイリールックを格上げしてくれそうなライ