サッカー・J1のヴィッセル神戸は8日、DF山川哲史選手（28）に第二子が誕生したと発表した。山川選手はクラブを通じてコメントを発表。「先日、第二子となる女の子が生まれました。妊娠してから出産まで、命をかけて赤ちゃんを守り、生んでくれた妻には感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。また、チームの協力のおかげで出産にも立ち会うことができ、命の尊さを改めて実感しました。たくさんの方に支えられていることを忘れず、