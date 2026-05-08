「ウェディング・プランナー」「10日間で男を上手にフル方法」など数々のロマコメ映画で人気を博した俳優のマシュー・マコノヒー（56）は、有名になった後、現実を見極めるためにペルーへと旅立ったという。「マテオ」と名乗り、ペルーで3週間、一人旅をしたというマシューは、日記と水、ステーキとテキーラだけの生活の中で平穏を見出したと振り返っている。 【写真】3代目爆