ChatGPTやGeminiなどのチャットAIでは、犯罪行為や自傷行為をユーザーに伝えてしまうことを防ぐため、検閲機能が搭載されています。このAIによる検閲を緩めることができる「ゲイの脱獄テクニック」を、Exocijaさんが紹介しています。ZetaLib/The Gay Jailbreak/The Gay Jailbreak.md at main · Exocija/ZetaLib · GitHubhttps://github.com/Exocija/ZetaLib/blob/main/The%20Gay%20Jailbreak/The%20Gay%20Jailbreak.md「