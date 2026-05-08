タリーズコーヒーから、2025年9月に開催された「第18回 スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦」で、タリーズ賞に輝いた「野田鎌田学園高等専修学校」の高校生パティシエたちと共同開発したケーキが登場。幸せなひとときをお届けしたいという想いから生まれた、初夏にふさわしい「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」が発売されます☆ タリーズコーヒー「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」 価格：単品 530