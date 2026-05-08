米大リーグスカウトの「サトテル詣で」が活発化している。昨季４０本塁打と１０２打点で２冠に輝き、今春のＷＢＣにも出場した阪神・佐藤輝明内野手（２７）は３３試合を終え、打率３割８分５厘、９本塁打、２９打点と覚醒（７日現在）。打撃主要３部門でトップ（同）の現状に、バックネット裏の動きも慌ただしい。１日からの巨人３連戦（甲子園）はレッズ、フィリーズら複数球団が訪れ、昨オフに巨人からポスティング制度で岡