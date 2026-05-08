ラグビー・リーグワン1部で首位の神戸は8日、最終節の東京ベイ戦（10日、えどりく）に向けて神戸市内で調整した。同日にメンバーが発表され、コンディションを考慮されて前節を欠場した日本代表SO李承信やニュージーランド代表FLアーディー・サベア、元日本代表PR山下裕史、HOアッシュ・ディクソンらが2試合ぶりに先発復帰。3位東京ベイとの最終節に勝てばリーグ戦を首位で終えられる一方、負ければ3位に後退する可能性もある