千葉ロッテマリーンズは5月15〜17日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催する「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」にて、試合前に選手サイン入りのモンスターボール風特別球の投げ込みを行うと発表した。今回投げ込みを行うボールの下側には、マリーンズのユニホームを着せてもらったピカチュウと球団パートナーポケモンであるキャモメがデザインされている。なお、当日は球団のイニ