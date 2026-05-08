新入社員の「変化」が叫ばれて久しい昨今。かつての根性論が通用しなくなった現代では、企業側の研修スタイルも大きく変化を遂げている。だが過渡期に行われていた過激な研修では、企業も予想だにしない珍事が発生していたようだ。大手通信建設会社で現場管理を担う篠崎新さん（仮名・36歳）は、今から10年以上前に新卒で入社したIT企業での珍事件を振り返ってくれた。◆時代遅れも甚だしい研修だった「体育会系のITベンチャーでし