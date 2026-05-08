8日の参議院本会議で「国家情報会議」設置法案が審議入りし、参政党の大津力議員は、国会議員が外国の工作対象となる問題などについて質問した。【映像】「あたりまえだ！」議場から声が飛んだ瞬間（実際の様子）大津議員は「外国情報機関の活動は映画の中だけの話ではありません。政治家、秘書、公務員やOB、研究者、企業人、メディア関係者など政策や世論に影響を与え得る者に巧みに接近し、情報や便宜、名誉、資金、人間関