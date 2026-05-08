◇阪神大学野球春季リーグ第5節1回戦関西国際大5X―4大阪電気通信大（2026年5月8日GOSANDO南港野球場）関西国際大が9回サヨナラ勝利で勝利ポイントを15とした。6回表に3点を先制されたが直後に追いつき、8回に1点を勝ち越されてもすぐに追いついた。9回は先頭の3番・杉山大宙（2年、創志学園）の右翼への二塁打を足場に1死満塁のサヨナラ機を築いた。ここで代打・稲葉陸斗（4年、東海大熊本星翔）が右前適時打を放ち、