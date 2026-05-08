任天堂が８日発表した２０２６年３月期連結決算は、売上高が前期比約２倍の２兆３１３０億円と初めて２兆円を超えた。０９年３月期以来、１７年ぶりに過去最高を更新した。最終利益は５２・１％増の４２４０億円だった。