―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが”アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回訪れたのは、神保町駅近くの裏路地にある地下喫茶店『かふぇ あたらくしあ』。古書店の街に馴染めない著者が不意にホットドッグを求めて迷い込んだ、著