歌舞伎俳優市川染五郎（21）が8日、主演舞台「ハムレット」（9〜30日、東京・日生劇場ほか）の初日を前にし、取材に応じた。ハムレットを演じる染五郎は、ストレートプレイ初出演、初主演。歌舞伎との違いを聞かれると、染五郎は「生で、お客さまの前で立体化させることは歌舞伎も同じ。そこまで違いは感じてないです」と話した。同世代の市川團子（22）は「歌舞伎町大歌舞伎」に、尾上辰之助（20）は「團菊祭五月大歌舞伎」で、3