1906年（明治39年）に創業。今年9月に120周年を迎える川中醤油（広島市安佐南区）。主力商品の「芳醇天然かけ醤油」も今年、発売から40周年となる。自身も就任10年目を迎える川中康三社長に話を聞いた。◇◇――今年は創業120周年と同時に、主力商品の「芳醇天然かけ醤油」も発売から40周年を迎えます。川中当社は創業当初から、地元の方に喜んでもらいたいという思いがあり、それは変えることなく、一方で変えて