にんべんは東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「冷やしだし甘酒」の販売を始めた。冷やし甘酒にかつお節だしを加え、黒ごまをトッピング。甘酒にだしの旨みが重なり、黒ごまの香ばしさが広がる一杯を提供する。5月1日〜同31日の期間限定で販売する。東京・日本橋エリアで開催された桜の祭典「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」で「桜色だし甘酒」が好評を博したことを受け、初夏にぴったりの冷たい甘酒を開発した。本枯鰹節だし