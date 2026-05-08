25年（1〜12月）の家庭用マヨネーズ・ドレッシング市場は前年比0.5％減の1375億円と、ほぼ前年並みだった（本紙推定）。25年の序盤は、前年から続いた天候不良による野菜相場の高騰がマヨネーズやドレッシングの販売に影響した。26年は前年に販売が減少したカロリー訴求型マヨネーズタイプの盛り返しが予想されるほか、分母は小さいながらも24年以降、勢いを増しているローオイル系ドレッシングの販売など目が離せない。マヨネ