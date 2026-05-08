干ばつに強い変異体「WS1」が示す新たな生存戦略 干ばつが深刻化する中、作物がどのように水を使いながら生き延びるのかは、食料生産にとって重要な課題です。 【写真を見る】「水を節約しながら生き延びるコムギ」その驚きの仕組みを解明【神戸大学や岡山大学などの研究グループ】 神戸大学・山口大学・東京農工大学・岡山大学・鳥取大学の研究グループは、水の消費を抑えつつ高い生存率を示すコムギ変異体「WS1」