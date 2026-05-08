米クアルコム（Qualcomm）は、スマートフォン向けの新プラットフォーム「Snapdragon 6 Gen 5」（SM6850）と「Snapdragon 4 Gen 5」（SM4850）を発表した。HonorやOPPO、realme、REDMIなどから、2026年後半に搭載端末が登場する予定。 両プラットフォームは4nmプロセスで製造される。共通の新機能として、「Snapdragon Smooth Motion UI」が導入され、遅延のないデバイスの操作を実現する。 Snapdrag