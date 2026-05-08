奥能登新病院「分娩機能ない」構想に反発奥能登公立4病院の機能強化について議論する会合が7日開かれ、石川県は建設が検討されている新病院について、分娩機能を持たせない構想を提案しました。新病院に分娩機能を持たせないことに対し、奥能登の自治体からは強い反発の声が上がりました。検討会には奥能登4つの市と町のトップや医療関係者のほか、石川県山野之義知事も就任後初めて出席しました。石川県「人材確保困難、分娩機能