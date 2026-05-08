２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さん（３５）のドレス姿に、ファンがうっとりしている。８日までにインスタグラムで「＃ディオールプレステージローズミスト」と韓国語でつづると写真を複数枚アップ。デコルテが全開になった花柄のドレスに身を包み、髪はアップですっきりまとめられている。この投稿にファンからは韓国語で「毎回驚かされるキム・ヨンアの美しさ」「