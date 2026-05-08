アストン・ヴィラがノッティンガム・フォレストとの“プレミア対決”を制し、ヨーロッパリーグ（EL）決勝に駒を進めた。ELノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが現地時間7日に行われ、アストン・ヴィラは本拠地『ヴィラ・パーク』にノッティンガム・フォレストを迎えた。敵地でのファーストレグを0−1で落とした中、36分にオリー・ワトキンスが先制点をもたらすと、58分にはエミリアーノ・ブエンディアがPKを沈めて追加